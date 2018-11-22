Военные завершили строительство первой очереди аэродрома Бельбек в Крыму

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Военные завершили строительство первой очереди аэродрома Бельбек в Крыму

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Самолет Су-34 (на первом плане) на аэродроме Бельбек. Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов

Новая взлётно-посадочная полоса способна принимать все типы воздушных судов военного и гражданского назначения.

В районе Севастополя завершилось строительство первой очереди военного аэродрома Бельбек. Как уточнили представители Министерства обороны России, длина новой взлётно-посадочной полосы составила 3450 метров, что позволяет принимать на аэродроме даже тяжёлые транспортные самолёты.

— Сегодня первый всепогодный самолёт военно-транспортной авиации Ан-148 произвёл посадку на военном аэродроме Бельбек в Крыму, — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Как подчеркнули военные, сдача объекта произошла досрочно — на месяц раньше запланированного срока. В 400 метрах от берега Чёрного моря появилось пять рулёжных дорожек и семь мест для стоянок самолётов классов Ил-96 и А319.

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