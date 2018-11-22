Военные России и Индии испытали оружие друг друга на учениях "Индра-2018"

Во время совместных учений Индии и России "Индра-2018" участники от обеих стран решили лучше ознакомиться с оружием друг друга и на время обменялись им. Во время занятия по огневой подготовке на полигоне Бабина военные протестировали своё "новое" оружие.

Мотострелки Восточного военного округа производили стрельбы из индийских полуавтоматических винтовок INSAS калибра 5,56 мм и винтовок TAR-21 израильского производства. В то время как индийские коллеги проверяли работу и характеристики автоматов и пулеметов Калашникова и ручных гранатомётов РПГ-7.

— Наш РПГ-7 отличается от их гранатомёта, но, как и любое оружие, требует тренировки, — рассказал о ходе стрельб командующий 5-й армией генерал-майор Олег Цеков, который также принимал участие.