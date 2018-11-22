Из-за войны США с терроризмом количество боевиков увеличилось в четыре раза

Аналитики считают, что теперь вирусом терроризма поражено 70 крупных стран по всему миру.

Центр стратегических и международных исследований США опубликовал уникальный доклад, согласно которому из-за войны Америки против терроризма, начавшейся после 11 сентября 2001 года, количество террористов увеличилось в четыре раза. Согласно докладу, с 2001 года появилось примерно 230 тыс. новых террористов в 70 странах.

Теперь американские аналитики собираются представить доклад правительству, и отмечают, что при таком подходе, какой США выбрали для войн в Ираке и Афганистане, война с терроризмом может считаться полностью проваленной. Аналитики в области безопасности отмечают, что с начала антитеррористических войн появилось 44 новых террористических группировки с децентрализованным управлением и приличным финансированием.