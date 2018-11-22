В США прошли испытания модифицированной ядерной бомбы

По предварительным данным, взрыв произошёл на специальном полигоне на севере американского штата Невада.

Американские военные провели испытания новой модификации многофункциональной ядерной бомбы B61–12. Она была сброшена с бомбардировщика ВВС США B-2 на базе Неллис на севере штата Невада прошедшим летом, однако об этом стало известно только сейчас, сообщает издание The National Interest.

Отмечается, что B61–12 обладает повышенной точностью за счёт использования нового "хвостового оперения", а также инерциальных навигационных систем. Кроме того, бомба имеет универсальный заряд с возможностью применения при различных сценариях боевых действий. Например, с проникновением в землю для разрушения подземных бункеров или взрывов над поверхностью с разными степенями мощностей.

— Сейчас B-2 оснащается B61–7 (мощностью 10–360 килотонн), B61–11 (400 килотонн, для наземных ударов) и B83–1 (используется для разрушения подземных бункеров). B61–12 охватывает все эти миссии с меньшим количеством радиоактивных осадков и более эффективной системой поражения, — отметил директор ядерного информационного проекта Федерации американских учёных Ганс Кристенсен.

Также журнал сообщает, что параллельно с модернизацией ядерного оружия доработка ведётся и в отношении бомбардировщиков B-2. Оснащение самолёта новым оружием является одним из видов его модернизации, которая будет продолжаться до принятия на вооружение перспективного дальнего бомбардировщика B-21 Raider.