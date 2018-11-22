Сирийские войска отбили атаку боевиков в провинции Хама

По предварительным данным, целью наступления террористов стал срыв договорённостей по мирному урегулированию ситуации в регионе.

На севере сирийской провинции Хама боевики из террористической группировки "Катаиб аль-Изза" попытались прорваться на позиции правительственных войск Сирии. Боестолкновение произошло рядом с демилитаризованной зоной, но террористы были остановлены, сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в сирийской армии.

— Боевики постоянно осуществляют эти попытки проникнуть на позиции армии с целью сорвать реализацию договорённостей, достигнутых в Сочи по созданию демилитаризованной зоны, — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что нападение боевиков шло из района деревень Телль-Сахр и Джанабира к позициям армии в районе военной базы Брейдидж и деревни Аль-Мугир. По предварительным данным, террористы понесли потери. Есть ли жертвы со стороны правительственных войск, не сообщается.

Напомним, соглашение о создании в Идлибе демилитаризованной зоны и деэскалации конфликта на севере Сирии было подписано по итогам переговоров президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября.