Российская армия названа одной из сильнейших в мире

В рейтинге боевой мощи Вооружённые силы России уступили лишь армии Соединённых Штатов.

Российская армия является второй по мощности в рейтинге сильнейших вооружённых сил в мире. К такому мнению пришли эксперты портала Business Insider. Они сравнили более 50 различных характеристик большинства армий мира. В частности, учитывались такие показатели, как разнообразие имеющихся вооружений, мобилизационный потенциал, уровень развития промышленности, природные ресурсы и так далее.

Явное преимущество было у тех стран, которые обладают ядерным оружием, или у входящих в военно-политический блок НАТО. В то же время страны, которые не имеют выхода к морю, а соответственно не располагают флотом, баллы не теряли.

Лидером рейтинга названа американская армия. На основе данных сайта Global Firepower эксперты указывают, что численность войск США составляет около двух миллионов человек, включая резервистов. На вооружении Соединённых Штатов почти шесть тысяч танков, чуть более 13 тысяч самолётов, среди которых около двух тысяч истребителей, 415 судов ВМФ. Кроме того, США располагают самым крупным военным бюджетом в мире — 647 миллиардов долларов. Это больше, чем сумма нескольких оборонных бюджетов стран, идущих следом по рейтингу.

По данным портала, у России, где вторые по мощи вооружённые силы в мире, более 3,5 миллиона человек служат или готовы оперативно встать под ружьё. На вооружении у ВС РФ более 20 тысяч танков, около четырёх тысяч самолётов и 352 корабля. Военный бюджет составляет 47 миллиардов долларов, пишет Business Insider.

Замыкает тройку лидеров Китай. В его армии служит более 2,5 миллиона человек, насчитывается более 7,5 тысячи танков, свыше трёх тысяч самолётов и 714 судов ВМФ. Военный бюджет КНР оценивается в 151 миллиард долларов.

В десятку также вошли Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.