СМИ: Комплексы С-300 нарушили планы Израиля в Сирии

Израильские эксперты утверждают, что о полном отказе от нанесения ударов речи не идёт, но израильским лётчикам приходится быть осторожными.

Израильская газета Haaretz отмечает, что Израиль не прекратил авиаудары по объектам в Сирии, однако, по его мнению, из-за России возникли определённые сложности. Отмечается, что более агрессивным стал тон общения по горячей линии, которая создавалась для предотвращения инцидентов в воздухе между Израилем и Россией, а российская авиация и системы ПВО в Сирии стали работать гораздо активнее.

Ранее израильский депутат, член комиссии кнессета по внешней политике и обороне Ксения Светлова заявила, что израильская авиация не совершала боевых вылетов в сторону Сирии после появления в республике российских комплексов С-300. Американские СМИ, в свою очередь, отметили, что израильские лётчики всерьёз опасаются полётов в зоне контроля российских средств ПВО.