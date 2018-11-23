В России начались испытания тяжёлого военного беспилотника "Охотник"

В ходе тестов летательный аппарат разогнался по взлётно-посадочной полосе до 200 км/ч.

На территории Новосибирского авиационного завода прошли первые испытания на взлётно-посадочной полосе новейшего тяжёлого беспилотника "Охотник", разрабатываемого для армии России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиастроительной отрасли, "Охотник" в автономном режиме произвёл руление, разбег, набор скорости и остановку в конце полосы.

— Опытный образец беспилотного летательного аппарата "Охотник" в ноябре впервые пробежал по "взлётке" Новосибирского авиазавода, набрав скорость 200 км/ч в соответствии с программой испытаний. Подъём в воздух не выполнялся, — уточнил собеседник агентства.

По планам испытаний, до конца года беспилотнику предстоит совершить ещё несколько подобных пробежек. Только после этого "Охотник" начнут поднимать в воздух, но лишь на несколько метров над взлётной полосой. После успешного завершения этих "подскоков" состоится первый полноценный полёт.

Как сообщал Лайф, ранее с беспилотником, призванным в части искусственного интеллекта стать прототипом истребителя 6-го поколения, велись различные электронные испытания. Полные взлёт, полёт и посадка "Охотника" должны пройти в 2019 году.

По предварительным данным, "Охотник" будет обладать реактивным двигателем и будет собран с применением технологии стелс. Отмечается, что он сможет развивать скорость около 1000 км/ч.