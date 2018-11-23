Замглавы МИД рассказал об эффективности системы ответного удара "Периметр"

По словам Сергея Рябкова, систему адаптировали с учётом всех изменений в мировой обстановке.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что система ответного ядерного удара "Периметр", которой на Западе дали прозвище "мёртвая рука", по-прежнему эффективно работает. Как отмечает РИА "Новости", ответственные за функционирование системы "принимают во внимание меняющиеся обстоятельства и должным образом отражают эти обстоятельства с практической стороны функционирования подобного рода комплексов".

Согласно различным источникам, разработка системы "Периметр" началась в середине 70-х, а сам комплекс состоит из тысяч датчиков мониторинга обстановки, сопряжённой со всеми цепями управления в составе системы предупреждения о ракетном нападении. В случае нанесения внезапного ядерного удара по территории России и отсутствии сигналов с управляющих постов система может самостоятельно принять решение о нанесении ответного удара. Подробнее о том, как сработает ядерное оружие в случае нападения на страну, читайте в нашем материале "Только пыль останется. Как Россия ответит на ядерный удар".