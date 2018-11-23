Круче, чем боевик. В Сети появилась уникальная запись учений ФСО в Кремле

Пользователи Интернета уже сравнивают учения Федеральной службы охраны с фильмами про Джеймса Бонда и Джейсона Борна.

22 ноября в соцсетях появились фото и видео, на которых были запечатлены два военных вертолёта, поднявшихся с территории Кремля. Догадки скептиков о том, что при их участии военные снимают остросюжетный боевик, не подтвердились. В реальности всё оказалось куда проще — Федеральная служба охраны проводила учения с участием личного состава.

И хотя цель учений не раскрывается, а представители Центра по связям с прессой и общественностью ФСО не дали комментариев для СМИ, речь может идти об отработке мероприятий по реагированию на определённые угрозы. Наиболее подробная запись учений, в ходе которых сотрудников ФСО "возили" с места на место на внешнем подвесе транспортного вертолёта, уже опубликована на YouTube.

Отдельного внимания удостоились и вертолёты, синхронно взлетающие с территории Кремля. Пользователи социальных сетей уже отметили, что на видео, скорее всего, запечатлены вертолёты Ми-171 в спецверсии. Принадлежность машин без бортовых номеров установить не удалось, однако оснащение специальными антеннами и оптико-локационными комплексами с тепловизорами выдаёт "специальное" назначение вертолётов.

Ранее Лайф сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что появление вертолётов над Кремлём накануне связано с учениями. Он заверил, что в ходе них не было ничего экстраординарного, уточнив, что для режимного объекта такие учения — норма.

В ходе учений специалистами УСН СБП ФСО была применена уникальная транспортно-эвакуационная система ПСП-ММ. Её главное предназначение — эвакуация людей в различных экстремальных условиях. Уникальная "подвеска" для вертолётов позволяет перебрасывать личный состав на дальность до 100–120 километров со скоростью в 150 километров в час.