Бессмертный воин. Танк Т-72 пережил три авиаудара, но спас экипаж

Читайте также

Бессмертный воин. Танк Т-72 пережил три авиаудара, но спас экипаж

800

Скриншот видео: youtube.com/ YEMEN TODAY CHANNEL

При попытке уничтожить машину саудовскими военными был уничтожен автомобильный мост.

Йеменские повстанцы-хуситы опубликовали запись, на которой запечатлён танк Т-72С, атака на который заставила лётчиков коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, разрушить автомобильный мост и часть дороги. Члены экипажа танка отмечают, что спрятанный под мостом танк пережил три авианалёта и вышел из строя после того, как последняя авиабомба попала в бетонную конструкцию непосредственно над боевой машиной.

На опубликованных кадрах хорошо видно, что бронемашину "присыпало" кусками армированного бетона, однако прямого попадания в танк саудовские лётчики добиться так и не смогли. Отдельно отмечается, что экипаж боевой машины во время авиаудара не пострадал.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×