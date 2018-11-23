Бессмертный воин. Танк Т-72 пережил три авиаудара, но спас экипаж

При попытке уничтожить машину саудовскими военными был уничтожен автомобильный мост.

Йеменские повстанцы-хуситы опубликовали запись, на которой запечатлён танк Т-72С, атака на который заставила лётчиков коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, разрушить автомобильный мост и часть дороги. Члены экипажа танка отмечают, что спрятанный под мостом танк пережил три авианалёта и вышел из строя после того, как последняя авиабомба попала в бетонную конструкцию непосредственно над боевой машиной.

На опубликованных кадрах хорошо видно, что бронемашину "присыпало" кусками армированного бетона, однако прямого попадания в танк саудовские лётчики добиться так и не смогли. Отдельно отмечается, что экипаж боевой машины во время авиаудара не пострадал.