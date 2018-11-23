Новейший вертолёт Ми-38Т совершил первый полёт

Лётные испытания машины начались на испытательной площадке Казанского вертолётного завода.

Как сообщает телеканал "Звезда", машина оснащена новыми отечественными высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом. Отмечается, что все необходимые для полёта данные выводятся на пять ЖК-дисплеев.

В конструкции машины, в том числе в несущем и хвостовом винтах, использовано большое число композитных материалов, а в целом Ми-38Т обладает высокой степенью автоматизации. Машина может в автоматическом режиме выполнять полёт по маршруту и способна выполнять автоматический заход на посадку, а также стабилизацию в любом режиме полёта и висение. Каждый Ми-38 способен перевозить до 30 пассажиров или 5 тыс. кг груза внутри кабины.