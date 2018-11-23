США испытали гиперзвуковой аналог ракеты "Томагавк"

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США испытали гиперзвуковой аналог ракеты "Томагавк"

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Фото: © AP Photo/ John McCutcheon

Ракету планируют использовать в системе глобального молниеносного удара по любой точке мира.

На сайте Американского института ВМС опубликовано сообщение, согласно которому в интересах Военно-морских сил США создаётся гиперзвуковая крылатая ракета с дальностью пуска в несколько тысяч километров. Носителем ракеты могут стать как уже существующие, так и перспективные многоцелевые подводные лодки.

Отмечается, что первые испытания носителя гиперзвуковых боевых блоков уже были проведены на одном из полигонов недалеко от Гавайских островов в Тихом океане.

Согласно приведённой информации, ракета может быть использована в качестве одного из элементов системы глобального молниеносного удара (Promt Global Strike/PGS), с помощью которой США планируют наносить удары по объектам в любой точке мира за час.

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