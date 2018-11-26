Минобороны России раскрыло детали подготовки операторов БПЛА

В программу подготовки операторов беспилотников входит обучение специалистов, способных управлять несколькими типами аппаратов.

Учебный отряд для подготовки операторов БПЛА различных типов организован на базе Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского в Воронеже, а в его состав входят беспилотники различных типов, позволяющие оперативно добывать информацию о действиях вероятного противника, пишет газета "Красная звезда". Отдельно отмечается, что учёные Военно-воздушной академии тесно сотрудничают с конструкторскими бюро и предприятиями ОПК в рамках развития и перспективного использования беспилотных летательных комплексов.

Военные отмечают, что результаты в этом направлении уже есть — отдельные запатентованные наработки переданы предприятиям ОПК, которые в настоящее время занимаются созданием перспективных комплексов большой продолжительности полёта, таких как "Альтиус". Отмечается, что на базе военного вуза создана полноценная программа подготовки операторов, позволяющая обучить оператора методам управления БПЛА, а также способам устранения критических неисправностей, возникающих в полёте.