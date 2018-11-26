Плывущие на смерть. Что ждёт украинские суда после провокации

Попытка украинских катеров незаконно "прорваться" через Керченский пролив может иметь гораздо более серьёзные последствия, чем просто испорченный имидж.

Исторический опыт

За инцидентом в Керченском проливе, для которого ВМСУ задействовали "самые современные" катера, стоит нечто большее, чем попытка простого пересечения государственной границы. Строго говоря, брошенные в первый и последний "бой" бронекатера лишний раз подтвердили, что спокойному решению в общем-то обыденных, можно сказать, бытовых вопросов как военное, так и политическое руководство Украины предпочитает путь провокаций. Важно отметить, что пропорциональная реакция и адекватные действия на попытку незаконного пересечения государственной границы российскими специалистами давно отработаны. 30 лет назад корабли "Беззаветный" и "СКР-6" уже "наезжали" на американский крейсер Yorktown и эсминец Caron, хотя вполне могли применить по нарушителю оружие.

Из-за сложной политической обстановки в конце 80-х ВМФ СССР не получил приказа на уничтожение нарушителей, однако после "навала" советских кораблей на американский крейсер и эсминец "дружеские" визиты кораблей США и НАТО в Чёрное море надолго прекратились. Другие методы "принуждения" злоумышленников к остановке, практикуемые сторожевыми кораблями уже российского военно-морского флота, оказались более эффективными. Обычно на пересечение государственной границы по морю реагируют спокойно, однако в случае отказа покинуть район по нарушителю могут применить оружие. Так могло произойти и с украинскими катерами "Гюрза", которые в силу своих размеров после попадания ракеты или артиллерийского снаряда ушли бы на дно за пару минут.

Плывущие на смерть

Представители МИД России, равно как и высшее руководство страны, неоднократно предупреждали Киев о недопустимости провокационных действий, в том числе в Керченском проливе, а вопрос о "способностях" украинских военных совершать необдуманные поступки не раз обсуждался с зарубежными партнёрами. Сложно сказать, было ли решение послать катера "на убой" личной инициативой Порошенко или было принято по настойчивой просьбе заокеанских коллег. Однако о возможностях России в Крыму, который закрыт и с суши, и с моря, и с воздуха, руководство Украины хорошо осведомлено. Строго говоря, тот, кто отдавал приказ на пересечение государственной границы с Россией, хорошо знал, что в случае возникновения опасности "речные шаланды" украинских ВМС будут уничтожены.

При этом с первых минут появления пограничных кораблей ФСБ, вертолётов Ка-52 и штурмовой авиации в районе Керченского пролива украинские СМИ начали трубить о якобы непропорциональном применении силы. Стоит сказать, что механизм реагирования в этом случае всегда один и отрабатывается он по несколько раз в месяц в целях повышения боевой готовности и слаженности личного состава. При этом "размер" нарушителя большого значения не имеет — на каждую угрозу найдётся механизм быстрого реагирования. При этом в жёсткой реакции, на которую, скорее всего, и была рассчитана провокация, не было никакой необходимости — ВМФ России привлекать к решению таких ситуаций не было никакого смысла, поскольку огневой мощи кораблей погранслужбы вполне достаточно, чтобы проделать на месте катера "Гюрза" крупное входное отверстие.

10 лет назад

Президент Порошенко — один из главных бенефициаров конфликтной ситуации — хорошо понимал, что образ "бедной Украины", которую "пытаются угнетать все, кому не лень", лучше всего подходит для повышения собственного рейтинга. В пользу этой версии говорит одно важное обстоятельство: "Азовская флотилия" уже пересекала Керченский пролив под арками Крымского моста, причём без всяких происшествий. 22 сентября корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" с соблюдением морского права "прошли" исключительную экономическую зону Российской Федерации у побережья Крыма, после чего в целости и сохранности проследовали в порт Бердянска, где ВМСУ планируют создать военно-морскую базу. Что мешало украинским военным соблюдать все правила и предписания в этот раз, пока непонятно.

Ситуация с попыткой "прорыва" трех украинских бронекатеров и буксира через Керченский пролив отдалённо напоминает начало событий в Южной Осетии в 2008 году. Тогда для укрепления собственного рейтинга и в целях выполнения обязательств перед западными союзниками президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о начале операции "Чистое поле", в рамках которой планировались полная зачистка Цхинвала и выход грузинской армии к Рокскому тоннелю. Ситуация с "бедной Грузией", на которую "напала" буквально из ниоткуда появившаяся 58-я армия ВС РФ, тогда транслировалась всеми западными СМИ. Похожего развития событий можно ожидать и в этом случае. Британская Би-би-си уже сообщила о том, что власти Украины готовятся ввести военное положение. За такое решение (вполне ожидаемо) выступают президент Порошенко и все силовики, однако за специально подготовленной (и откровенно незначительной) провокацией могут крыться большие планы.

Америка не с нами

Разумеется, "позиция жертвы", которую руководство Украины эксплуатирует с момента обретения независимости, будет использоваться и сейчас. Президент Порошенко уже потребовал от России немедленно вернуть экипажи и катера, а украинские политики, включая главу МИДа Павла Климкина, заявляют об "агрессии России". При этом за состряпанную на коленке провокацию Украине придётся отвечать в Совете Безопасности ООН, в рамках заседаний которого представителю Незалежной нужно объяснять, что мешало экипажам катеров соблюдать Морское право при пересечении границы.

При этом катера "Гюрза", эффективность которых в открытом море почти нулевая, до выяснения всех обстоятельств и ответственных лиц останутся на территории России. Эти же действия будут применены и к членам экипажа, которые при задержании оказали вооружённое сопротивление. При этом никаких воплей в стиле "Америка с нами" образца 2014 года уже нет — зарубежные партнёры тактично и крайне вежливо открестились от провокации ВМСУ, призвав Украину и Россию к деэскалации. Итогом "маленького, но важного" инцидента вместо триумфального прохода под Крымским мостом стали стрельба и задержание судов и экипажей.

Юридические последствия для экипажей бронекатеров, равно как и для самих кораблей, вполне очевидны — с точки зрения закона вся ситуация трактуется как задержание при попытке незаконного пересечения государственной границы. Теперь вопрос в правовом поле придётся решать украинским дипломатам, которые будут объяснять и оправдывать действия своего руководства. Учитывая неспособность представителей Незалежной к серьёзным переговорам, катера "Гюрза" рискуют навсегда остаться в "зоне ожидания" и могут сгнить у причальной стенки к тому моменту, как руководство Украины созреет на дипломатическое решение проблемы. Принимать "речные байдарки" в состав ВМФ России при отказе Украины от диалога никакого смысла нет — российский военно-морской флот никакой нужды в катерах подобного типа не испытывает.