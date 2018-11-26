В США оценили новейшее российское противолодочное оружие

Эксперты отмечают, что Россия обладает одной из самых совершенных систем противолодочной борьбы в мире.

Американский военный эксперт Майк Епископос заявил, что новейшие российские противолодочные системы "Пакет" являются уникальной системой для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника. Как отмечает журнал Natinonal Interest, такая система является уникальной и не имеет прямых зарубежных аналогов.

В состав системы "Пакет" кроме гидроакустической станции также входит пусковая установка с противолодочными и противоторпедными боеприпасами. Оснащённые тепловыми головками самонаведения носители могут поражать цели на дальности до десяти тысяч метров.

Издание отмечает, что "Пакеты" уже установлены на пяти кораблях проекта 20380, после чего уникальные комплексы для уничтожения подлодок могут быть установлены на остальных восьми кораблях этого типа. Также американские эксперты считают, что у системы "Пакет" есть хороший экспортный потенциал.