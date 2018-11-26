В США испытали новое поколение "ракет-убийц" для С-400

Американские военные считают, что беспилотные аппараты справятся с задачей лучше людей.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США сообщило о том, что на полигоне в штате Аризона прошли первые тесты комплексной системы нанесения высокоточного удара, основой для которой служат исключительно беспилотные аппараты. Как сообщает Defense One, стратегия нанесения удара основывается на беспилотных летательных аппаратах и предельных режимах работы в условиях интенсивного противодействия со стороны вероятного врага.

В сообщении DARPA отмечается, что воздушные беспилотные системы определили приоритеты цели, обменялись информацией и совершили групповую атаку на выбранные цели, имитирующие "высокий уровень противодействия". Отмечается, что в учениях принимало участие 6 пилотируемых истребителей и 24 вида различных беспилотных систем и средств поражения, способных осуществлять подавление эшелонированных систем защиты.

Также в сообщении отмечается, что вместе с беспилотными системами были протестированы высокоточные средства поражения, способные работать в условиях подавления спутниковой системы наведения. При этом тип крылатых ракет, задействованных в испытаниях, не уточняется.