Россия закончила поставки истребителей Су-35 в Китай

Теперь контракт на покупку 24 истребителей от 2015 года считается полностью исполненным.

Россия завершила поставки многофункциональных истребителей Су-35 в Китай в рамках контракта, сообщает "Интерфакс". В сообщении отмечается, что последние машины, собранные в рамках контракта от 2015 года, отправлены заказчику. Авиационная часть контракта считается завершённой, однако запасные части с другим необходимым для обслуживания самолётов оборудованием будут доставлены в Китай до 2020 года.

Передача истребителей китайским военным состоялась в три этапа: четыре Су-35 были переданы Китаю в 2016 году, ещё 10 бортов были переданы в 2017 году, а на третьем этапе Китай получил последние 10 истребителей Су-35. Полная стоимость контракта на российские истребители составила $2,5 млрд, а Китай стал первым зарубежным покупателем машин этого типа. Подробнее о характеристиках российского истребителя Су-35 и его боевых возможностях можно прочитать в нашем материале Смерть для "стелса". Почему Су-35 стал самым опасным истребителем в мире.