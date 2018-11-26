Танк Т-90 возглавил рейтинг самых смертоносных боевых машин

Американские эксперты считают, что российская машина показала себя в боевых действиях значительно лучше конкурентов.

Американский журнал The National Interest поставил российский танк Т-90 на первое место в рейтинге самых смертоносных боевых машин. Как отмечает военный эксперт Кайл Мизоками, российский Т-90 — вершина технологий, направленных на истребление всего живого. Универсальность машине придают комбинированная бронезащита и универсальное орудие, с помощью которого можно не только поражать снарядами технику и живую силу противника, но и стрелять по особо важным объектам управляемыми ракетами.

Титул короля холодной войны занял американский танк М1 Abrams, который, как отмечают авторы рейтинга, успел послужить Соединённым Штатам в нескольких крупных войнах. Звание лучшего европейского танка присвоили немецкому Leopard-2. Эта машина, по мнению американских экспертов, пользуется особенным спросом среди европейских государств. В списке лучших танков современности также оказался израильский Merkava. Как отмечают американские эксперты, эта машина не один раз помогла Армии обороны Израиля выполнять даже самые сложные задачи. Замыкает пятёрку лучших танков современности британский Challenger-2, который недавно пережил небольшое обновление, но по-прежнему широко не используется британской армией.

Ранее журнал The National Interest уже называл Т-90 самой удачной и самой живучей боевой машиной для войны на Ближнем Востоке. Эксперты отметили, что иракская армия, вооружённая танками М1, не смогла помешать захвату Мосула боевиками в 2014 году, а российские танки Т-90 продолжают эффективно работать на Ближнем Востоке в любых условиях.