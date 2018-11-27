ВМФ России получит 12 бесшумных подлодок

Подлодки проекта 677 "Лада" Минобороны закажет судостроительным заводам в 2019 году.

Главком ВМФ России адмирал Владимир Королёв сообщил, что в 2019 году для Военно-морского флота РФ будет заказано 12 новых бесшумных дизель-электрических подводных лодок проекта 677 "Лада". Как отмечает газета "Красная звезда", планируется, что в 2019 году для ВМФ будет построено около 30 кораблей и судов обеспечения различного класса.

Малозаметные ДПЛ проекта 677 "Лада" считаются одними из самых опасных дизель-электрических субмарин в мире. Высокая скрытность подводных лодок достигнута через применение однокорпусного конструктивного типа, уменьшение габаритов корабля и применение всережимного главного гребного электродвигателя на постоянных магнитах. Помимо радиоэлектронного оборудования ДПЛ вооружена самонаводящимися торпедами УСЭТ-80 или крылатыми ракетами комплекса "Калибр-ПЛ".