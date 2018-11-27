Япония построит собственный авианосец

На нём Минобороны страны планирует разместить американские истребители F-35 с вертикальной посадкой.

Министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что ведомство рассматривает вопрос о строительстве нового авианесущего корабля на базе вертолётоносца ВМС "Идзумо", сообщает ТАСС. Отмечается, что после модификации "Идзумо" может принять новейшие американские истребители пятого поколения F-35B с возможностью короткого взлёта и вертикальной посадки. Общая численность авиакрыла может составить до 10 машин.

Вертолётоносец ВМС Японии "Идзумо" с водоизмещением 26 тыс. тонн был принят в состав военно-морских сил в 2015 году. Общая длина корабля составляет 248 метров. В данный момент корабль способен перевозить до 14 вертолётов и 470 военнослужащих. По состоянию на 2018 год ВМС Японии располагают двумя кораблями такого типа.