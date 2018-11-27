"Техмаш" испытал беспилотник для РСЗО "Смерч"

Дрон-разведчик встраивается в ракету и может применяться на максимальную дальность стрельбы.

Российский концерн "Техмаш" завершает работы по созданию и испытаниям беспилотника, запускаемого в снаряде реактивной системы залпового огня "Смерч". Как сообщает телеканал "Звезда", первым покупателем на уникальный БПЛА, который снаряжается в ракету и пусковую установку, станет зарубежный заказчик.

Генеральным подрядчиком проекта является научно-производственное объединение "Сплав". Беспилотный летательный аппарат "зашит" в обычный боеприпас для РСЗО "Смерч" и может проводить разведку после выстрела на максимальную дальность в 90 километров. Время разведки составляет не менее 20 минут, высота полёта БПЛА при этом составляет не менее 500 метров.