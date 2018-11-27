На базе Ка-52 построят сверхскоростной вертолёт

Всего военные планируют изучить три новейших прототипа перспективного боевого вертолёта.

Генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Жуковского Кирилл Сыпало заявил, что ОКБ Камова в ближайшее время может приступить к работе над перспективным скоростным вертолётом на базе Ка-52 "Аллигатор", сообщает ТАСС. Отмечается, что КБ будет работать по так называемому третьему направлению и займётся созданием перспективной винтокрылой машины с принципиально новой аэродинамической схемой.

Всего, согласно открытым источникам, Министерство обороны РФ планирует рассмотреть три проекта перспективного скоростного боевого вертолёта с разной конструктивно-аэродинамической схемой. Максимальная скорость перспективного боевого вертолёта должна составлять 400–450 и более км/ч. Ранее Лайф сообщал, что Минобороны определилось с выбором перспективной машины, остановив выбор на вертолёте с классической схемой размещения несущего винта.

В феврале 2018 года начальник НИУ бортового радиоэлектронного оборудования ЦНИИ ВВС Павел Щавелев заявил, что концепция сверхскоростного вертолёта может быть реализована в полностью беспилотной машине. Три концепции создания сверхскоростного вертолёта включают в себя создание машины с классической схемой размещения несущего винта (Ми-24ЛЛ), вертолёта с комбинированной силовой установкой, где кроме несущего винта по бокам корпуса установлены дополнительные двигатели, и третий вариант — машину с соосной схемой размещения несущих винтов, помощь которым оказывается пропульсивным движителем.