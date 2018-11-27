СМИ: 17 российских истребителей запугали экипаж британского эсминца Duncan

Британские СМИ сообщают, что инцидент в Чёрном море произошёл ещё в мае 2018 года.

В рамках документального фильма об операциях Королевских ВМС в составе сил НАТО телеканал Channel 5 показал британским зрителям эпизод с "атакой" российских истребителей на британский эсминец HMS Duncan. Как отмечает издание Daily Star, российские самолёты совершили "пробный" заход на атаку, после чего некоторое время совершали облёты корабля на "опасном расстоянии".

Отмечается, что всего в "запугивании" экипажа HMS Duncan участвовало не менее 17 бортов различного типа — от истребителей Су-27 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 до современных истребителей Су-30. Издание отмечает, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поблагодарил экипаж за мужественность перед лицом "вопиющей враждебности" России в Чёрном море.

Глава оперативной группы НАТО Майк Ютли отметил также, что облёт 17 истребителей — крупнейший авиационный рейд российских вооружённых сил за последние 25 лет.