В Мариуполе детей выгнали на строительство укреплений "от русского десанта"

Украинские пользователи возмущены, что детям вместо учебы приходится заниматься "строительными работами".

Украинский телеканал TV7 Мариуполь опубликовал репортаж, в котором рассказывается о помощи детей Вооружённым силам страны. Под предлогом уборки территории украинские военные , присутствовавшие на мероприятии, привлекали детей к рытью окопов и траншей. "Уборку территории", превратившуюся в подготовку к тяжёлой работе, организовали силами благотворительного фонда "Республика Пилигрим", основателем которого называют капеллана ВСУ Геннадия Махненко.

Пользователи Facebook возмутились таким подходом к делу и стали обвинять основателя благотворительного фонда в эксплуатации детей и стремлении "держать людей в страхе". На странице телеканала TV7 в Facebook пользователи стали писать гневные комментарии, пытаясь выяснить, зачем к детям приставили людей с автоматами и что общего с патриотическим воспитанием имеет такая "подготовка".

Украинский телеканал ТСН отметил, что укрепление второй линии обороны под Мариуполем началось "для противодействия высадке русского десанта", а после инцидента в Керченском проливе там значительно усилены меры безопасности.