С днём рождения! Первый лёгкий транспортник Ил-112В передали на испытания

Новая машина должна заменить весь парк устаревших советских самолётов, включая "рабочие лошадки" ВВС Ан-26.

На Воронежском авиационном заводе (ПАО "ВАСО") завершена процедура выкатки ЛВТС Ил-112 с заводским номером 01-01 — первого лёгкого транспортника, серийное производство которого является одной из приоритетных задач в рамках Государственной программы перевооружения ВС РФ. Выкатка машины из цеха окончательной сборки — последний этап перед передачей борта на государственные испытания.

"Воздушный грузовик XXI века" при необходимости может производиться в нескольких модификациях, включая лёгкий региональный пассажирский самолёт. Первая установочная партия для военно-транспортной авиации ВКС может составить 35–37 самолётов. Дальность полёта Ил-112В в "среднем" режиме загрузки составляет 3400–3500 километров.