Япония купит в США 140 истребителей F-35

Новые истребители должны будут заменить устаревающие машины в составе авиапарка ВВС страны.

Японская газета Nikkei Asian Review сообщила о том, что ВВС Японии планируют потратить на покупку 142 истребителей F-35 не менее одного триллиона йен. Отмечается, что первые 42 машины военно-воздушные силы страны должны получить до 2023 года.

Сообщается, что первая партия машин будет включать в себя истребители F-35A, предназначенные для использования на обычных аэродромах. Ещё 100 истребителей в версии F-35B с укороченным взлётом и вертикальной посадкой будут использоваться в качестве сил оперативного реагирования на островных аэродромах. Отмечается, что на увеличение количества истребителей Минобороны Японии решилось после подробного анализа военных возможностей КНР, представивших собственный истребитель пятого поколения.