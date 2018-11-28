Вертолёт Ми-28НМ получит "гоночный" двигатель

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) завершила разработку двигателя для ударного вертолёта Ми-28НМ "Ночной охотник", который значительно повысит его боевые возможности. Как сообщает телеканал "Звезда", лётные испытания ВК-2500П проходили на опытном образце ударного вертолёта Ми-28НМ.
Сообщается, что, в отличие от базового ВК-2500, модернизированная версия силовой установки оснащена системой автоматического управления (САУ), которая снижает трудоёмкость технического обслуживания, повышает безопасность полётов и улучшает технические характеристики двигателя. Мощность двигателя на чрезвычайном режиме повышена с 2700 до 2800 л.с., на взлётном режиме — с 2400 до 2500 л.с. Ресурс до первого капитального ремонта увеличен с 2000 до 3000 час/циклов.
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