Морская крепость. Зачем Россия продолжает усиливать Крым современным оружием

В конце ноября 2018 года Минобороны России сообщило о том, что систему ПВО на Чёрном море усилит дополнительный, четвёртый по счёту дивизион ЗРС С-400. О том, какие угрозы может отражать объединённая группировка войск на полуострове, — в нашем материале.

27 ноября пресс-служба Минобороны России сообщила, что в ближайшее время на боевое дежурство по защите воздушного пространства России заступит новый дивизион ЗРС С-400. Этим комплексом войска ПВО Южного военного округа планируют усилить и без того хорошо вооружённую группировку войск на территории южного форпоста России. После развёртывания двух полковых комплектов на территории полуострова войска получат возможность оперативного реагирования на любую угрозу с любого из возможных направлений.

Бесконтактный контакт

Один из самых курьёзных случаев, связанных с ультрасовременным российским оружием, произошёл ещё в 2014 году. Для "физического" контакта с американским эсминцем Donald Cook имелся и опыт, и возможности — американские моряки наверняка ещё помнят навал сторожевиков "Беззаветный" и СКР-6 30-летней давности на американский крейсер Yorktown и эсминец Caron. Однако крупная цель требует более серьёзного подхода. В 2014 году на американском эсминце испробовали так называемый комплексный подход — на первом этапе в нейтральных водах эсминец с ракетами Tohamawk "поприветствовали" бомбардировщики Су-24. Однако к таким встречам американцы привыкли: ещё со времён СССР военных моряков в США готовили к близким контактам с морской авиацией.

Когда авиационная часть была завершена, в работу по выдворению непрошенных гостей включилась РЛС "Монолит-Б" — небольшой контейнер, расположенный в кормовой части ракетного комплекса "Бастион". После того как электроника крейсера начала визжать сигналами о скорой атаке, до командира эсминца наконец дошло, что ещё через мгновение шутки закончатся. Совершив лихой разворот, американский эсминец сделал восьмёрку и на полном ходу ушёл в сторону Босфора. Показательной порки хватило надолго: четыре года корабли США и НАТО не рисковали приближаться к территориальным водам России, однако в 2018 году традицию решили нарушить британские военные корабли. Переоснащение группировки войск в Крыму принесло свои плоды: британский эсминец HMS Duncan заметили ещё на подходе, однако освежить натовским морякам воспоминания о походе в Крым решили по-новому. На кадрах, опубликованных британским телеканалом Channel 5, хорошо видно, как экипаж корабля, включая командиров боевых частей, заметно нервничает и докладывает о приближении FEW RUSSIAN FIGHTER JETS. Позднее британцы отметили, что в опасных манёврах и демонстрации агрессии участвовало до 17 истребителей. Сам факт агрессии британские моряки доказывать не стали, но седые волосы после "славного похода" в Крым привезли совершенно точно.

Крепость

Ещё в 2017 году начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что в Крыму развёрнута самодостаточная группировка войск, способная действовать в любых условиях. В её состав вошли военно-морская база, армейский корпус и две дивизии (ПВО + авиация). Кардинально обновился Черноморский флот России: в его состав вошли шесть подводных лодок, три дивизиона береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович" с ракетами "Калибр". Под контроль ещё во время прохождения пролива Босфор корабли, конечно, не берут, но фактическая дальность обнаружения средствами контроля всех военных кораблей НАТО в Чёрном море такова, что корабль любого размера можно накрыть групповым пуском противокорабельных ракет (как с кораблей и подводных лодок, так и с суши) на полпути без всякого риска для личного состава.

Контроль морской границы дополняют современные комплексы ПВО С-400, благодаря которым Крым удалось превратить не просто в оборонительный форпост, а в настоящую зону запрета доступа (A2/AD), прорыв через которую фактически невозможен. До конца 2018 года "противоракетный зонтик" из С-400 будет значительно усилен — войска ПВО Южного военного округа получат четвёртый по счёту дивизион ЗРС С-400. Фактически это означает, что в Крыму будет развёрнуто два полковых комплекта С-400, способных отразить как точечное применение любого оружия, так и массированный ракетно-бомбовый удар с любого направления. Совершенно логично, что активность российских военных побудила Пентагон провести анализ сил и средств, размещённых на полуострове. Однако с выполнением этой задачи у американцев возникли серьёзные проблемы.

Радиоэлектронный купол

Активные полёты американских самолётов-разведчиков вдоль государственной границы только на первый взгляд носят случайный характер. Особенное внимание Пентагона к Крыму, равно как и полёты рядом с Калининградом, довольно легко объяснить: в США (по крайней мере, до этого момента) не существовало полной электронной карты и схемы алгоритмов работы боевых систем. Единственной причиной, по которой самолёты-разведчики RC-135W активно "шарились" вдоль укреплённых форпостов, является сбор информации — для этого ВВС США оснастили эти самолёты средствами активного и пассивного сбора информации о частотах, на которых работают как ракетные комплексы, так и другие средства связи.

При этом для попыток детального анализа размещённых как в Калининграде, так и в Крыму средств защиты США задействуют не только огромные самолёты-разведчики, но и беспилотные летательные аппараты RQ-4А Global Hawk, способные находиться в воздухе больше суток. Однако попытку подсмотреть за перемещениями и работой войск российские специалисты предугадали заранее. С 2017 года радиоэлектронное прикрытие Крыма обеспечивают уникальные комплексы радиоэлектронной борьбы, среди которых находится и "Мурманск-БН" — ультрасовременный комплекс, способный работать на стратегическую дальность. Источники Лайфа в ОПК отмечают, что многорежимность работы комплекса позволяет регулировать дальность действия и скрывать от глаз и ушей противника не только отдельные участки, на которых могут проводиться учения или испытания оружия, но и всю территорию полуострова целиком. Осваивать новые комплексы специалисты 475-го центра РЭБ Черноморского флота начали в тот момент, когда активность военных США и НАТО — как с моря, так и с воздуха — достигла своего пика. Всего за несколько лет российским военным удалось не просто закрыть южное направление и фактически взять под контроль всю акваторию южнее Крыма. Современное оружие и средства контроля, по сути говоря, позволили обескровить любую ударную группировку, которая может быть задействована силами НАТО из Средиземного и Чёрного морей.