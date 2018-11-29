В США назвали дату начала войны НАТО с Россией

Американские эксперты считают, что в конфликте с применением современных видов вооружения Европу не ждёт ничего хорошего.

Американский журнал The National Interest опубликовал аналитический материал, согласно которому вооружённый конфликт между Россией и силами НАТО может начаться уже в 2024 году. Решающую роль в конфликте будущего, по мнению американских экспертов, будут играть зоны запрета доступа и современное ракетное вооружение, которым европейские страны похвастаться не могут.

Авторы издания отмечают, что Россия обладает значительным потенциалом по части нейтрализации любых видов вооружений и может "вывести из игры" как Военно-морские силы НАТО в Чёрном море, так и любые системы защиты, размещённые на суше. Несмотря на то что сценарий такой войны целиком и полностью вымышленный, профессор военной истории и отставной военно-морской офицер Джон Т. Кьюн считает, что даже участие американской армии на стороне НАТО практически не отразится на общем успехе сил альянса в будущей войне.