Извинения куплены. США продали саудитам системы ПРО на 15 млрд долларов

Сумма контракта по продаже систем противоракетной обороны THAAD оценивается экспертами в $15 млрд.

Американский телеканал CNBC со ссылкой на источник в Госдепартаменте сообщил о том, что Саудовская Аравия купит американские системы противоракетной обороны на сумму $15 млрд. В состав комплекта на поставку будут включены 44 пусковых установки, противоракеты, дополнительное оборудование и программа обслуживания систем ПРО. Сообщается, что переговоры на закупку 360 ракет-перехватчиков, 16 пунктов управления и радиолокационных станций для комплексов THAAD начались ещё в 2017 году.

Американские СМИ отмечают, что заключение масштабного контракта произошло на фоне обсуждения сотрудничества по закупке аналогичных систем с Россией. Ранее Лайф сообщал, что посол Королевства Саудовская Аравия в России Раид Халед Кримли заявил об обсуждении технических деталей контракта КСА и российской ФСВТС.

Ранее переговоры о покупке систем ПВО/ПРО представители США начали проводить и с турецкими военными. После настоятельных просьб отказаться от закупки российских комплексов С-400 Пентагон сделал другое официальное предложение. Вместо российских ЗРС Турции предложили комплексы противоракетной обороны THAAD и Patriot PAC-2. Особенность такого предложения заключается в стоимости американских систем защиты — батарея Patriot PAC-2 стоит $1 млрд, в то время как полный комплект THAAD стоит в шесть раз дороже С-400 — уже $3 млрд.

Контракт между Саудовской Аравией и США на покупку систем противоракетной обороны был подписан на фоне обсуждения мировым сообществом факта и обстоятельств убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи в консульстве КСА в Стамбуле. Источники газеты The Washington Post сообщили о том, что тело журналиста после убийства расчленили, а затем растворили в кислоте. По делу об убийстве Джамаля Хашогджи задержано не менее 20 человек. Незадолго до подписания многомиллиардной сделки президент США Дональд Трамп пригрозил Саудовской Аравии "суровым наказанием" из-за бесследно пропавшего журналиста.