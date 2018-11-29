Гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают в 2019 году

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Гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают в 2019 году

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Фото: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

Перспективное ракетное вооружение будет испытано как на кораблях, так и на подводных лодках.

Гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон" будут испытаны на кораблях и подлодках России в 2019 году, сообщает ТАСС. Первые испытательные стрельбы комплекса будут проводиться на полигонах Северного флота. Ракеты "Циркон" могут быть адаптированы под применение с любого универсального корабельного стрелкового комплекса (УКСК), оснащённого вертикальными пусковыми установками.

Особенность перспективного вооружения позволит значительно расширить боевые возможности надводных и подводных кораблей в составе ВМФ России. Первые испытания комплекса, согласно данным СМИ, были проведены ещё в 2016 году. Ранее сообщалось, что одним из первых гиперзвуковые ракеты в составе комплекса 3К22 "Циркон" получит один из флагманов ВМФ России — тяжёлый атомный крейсер "Адмирал Нахимов", находящийся в данный момент на глубокой модернизации, и "Пётр Великий" — второй крейсер проекта 1444 "Орлан".

<p>Крейсер &#34;Адмирал Нахимов&#34; Фото : © РИА Новости/Олег Ласточкин</p>

Кроме тяжёлых крейсеров на гиперзвуковые ракетные комплексы могут быть переоснащены любые надводные корабли, конструкция которых предполагает размещение универсальных вертикальных пусковых контейнеров для размещения крылатых ракет "Оникс" и "Калибр". Кроме того, на ракеты "Циркон" могут быть перевооружены как многоцелевые АПЛ предыдущего поколения 949А "Антей", так и современные многоцелевые подлодки проекта 885 "Ясень". Кроме того, гиперзвуковыми ракетными комплексами будут оснащаться перспективные подлодки ВМФ России, проектирование и серийное производство которых будет реализовано в рамках проекта "Хаски".

Ключевой особенностью ракет комплекса "Циркон" является большая скорость полёта — особая аэродинамическая компоновка позволяет разгонять боеприпас до скоростей 8М (9800 километров в час). Отечественные и зарубежные военные эксперты отмечают, что на таких скоростях корабельные артиллерийские и ракетные системы защиты просто не видят цель и не успевают открыть огонь на поражение.

Автор:
СА
Сергей Андреев
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