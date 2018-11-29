Гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают в 2019 году

Перспективное ракетное вооружение будет испытано как на кораблях, так и на подводных лодках.

Гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон" будут испытаны на кораблях и подлодках России в 2019 году, сообщает ТАСС. Первые испытательные стрельбы комплекса будут проводиться на полигонах Северного флота. Ракеты "Циркон" могут быть адаптированы под применение с любого универсального корабельного стрелкового комплекса (УКСК), оснащённого вертикальными пусковыми установками.

Особенность перспективного вооружения позволит значительно расширить боевые возможности надводных и подводных кораблей в составе ВМФ России. Первые испытания комплекса, согласно данным СМИ, были проведены ещё в 2016 году. Ранее сообщалось, что одним из первых гиперзвуковые ракеты в составе комплекса 3К22 "Циркон" получит один из флагманов ВМФ России — тяжёлый атомный крейсер "Адмирал Нахимов", находящийся в данный момент на глубокой модернизации, и "Пётр Великий" — второй крейсер проекта 1444 "Орлан".

Кроме тяжёлых крейсеров на гиперзвуковые ракетные комплексы могут быть переоснащены любые надводные корабли, конструкция которых предполагает размещение универсальных вертикальных пусковых контейнеров для размещения крылатых ракет "Оникс" и "Калибр". Кроме того, на ракеты "Циркон" могут быть перевооружены как многоцелевые АПЛ предыдущего поколения 949А "Антей", так и современные многоцелевые подлодки проекта 885 "Ясень". Кроме того, гиперзвуковыми ракетными комплексами будут оснащаться перспективные подлодки ВМФ России, проектирование и серийное производство которых будет реализовано в рамках проекта "Хаски".

Ключевой особенностью ракет комплекса "Циркон" является большая скорость полёта — особая аэродинамическая компоновка позволяет разгонять боеприпас до скоростей 8М (9800 километров в час). Отечественные и зарубежные военные эксперты отмечают, что на таких скоростях корабельные артиллерийские и ракетные системы защиты просто не видят цель и не успевают открыть огонь на поражение.