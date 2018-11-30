Новый расклад. Как комплексы ПВО Сирии отразили атаку Израиля

В ночь с 29 на 30 ноября состоялось первое боевое применение комплексов С-300 в Сирии. Во время отражения ракетно-бомбового удара ВВС Израиля, возможно, был сбит один из истребителей и несколько ракет. Лайф разбирался, почему израильские ВВС оказались бессильны перед С-300 и какие последствия ожидают регион после инцидента.

Незваные гости

Окончательные выводы относительно присутствия ВВС Израиля в воздушном пространстве Сирии делать рано, однако о спокойных полётах в запретной зоне израильтянам придётся забыть. Согласно сообщениям СМИ, в районе населённого пункта аль-Кисва, что южнее Дамаска, зенитными управляемыми ракетами, вероятно, был подбит израильский истребитель и четыре авиационные ракеты.

Израильские СМИ отмечают, что целью атаки могли стать позиции проиранских вооружённых формирований, действующих в Сирии против боевиков. В пользу этой версии говорит и тот факт, что позиции под деревней аль-Кисва последний раз израильтяне атаковали в апреле 2018 года. Официальные представители ВВС Израиля, как и в большинстве случаев аналогичных авиационных налётов под покровом ночи, опровергают сообщения о сбитом самолёте, равно как и не подтверждают сам факт нанесения авиаудара.

Стоит отметить и другое. Ночной рейд израильской авиации — первый официальный выход истребителей с ракетным вооружением после переброски в Сирию российских комплексов С-300, которые, по словам израильских политиков и военных, "совершенно не мешают" израильским самолётам летать там, где они обычно летали.

#IDF says all reports of an #Israeli plane being hit by #Syrian air defense are false. Confirms that one projectile has fallen in open territory in the #GolanHeights, still unclear if it fell on the Syrian or Israeli side — Anna Ahronheim (@AAhronheim) 29 ноября 2018 г.

Своих пожалеют

После некоторых публикаций о работе зенитных управляемых ракет можно смело утверждать, что авиационный удар был массированным и с территории, подконтрольной сирийским военным, было зафиксировано несколько пусков ракет.

Важно и другое: до того как Россия перебросила в САР зенитные комплексы С-300 с расширенными боевыми возможностями, израильские ВВС наносили по 90–100 авиационных ударов ежегодно. В большинстве случаев целями израильских ВВС становились не сирийские военные, а объекты, занятые иранскими военными — Корпусом стражей исламской революции. К борьбе с этими формированиями, согласно информации от источника Лайфа в органах безопасности САР, Израиль привлекал и привлекает значительные силы и средства, несмотря на большую опасность.

В ряде источников из пригородов Дамаска отмечается, что кроме зенитных управляемых ракет по воздушным целям работали и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", изначально "заточенные" на борьбу с групповыми пусками ракет и поражение малозаметных и малоразмерных целей. Если эта информация подтвердится, то, скорее всего, для нанесения скрытного удара Израиль мог применить ударный беспилотник.

Близкие контакты

Если факт боевого применения С-300 подтвердится (а в ряде сирийских источников утверждается, что эти комплексы действительно были задействованы для отражения угрозы), то есть все основания полагать, что бесконтрольным полётам ВВС Израиля в сирийском небе действительно пришёл конец. Особенно важным это обстоятельство может оказаться ещё и потому, что сирийские специалисты, обучение которых работе на комплексах С-300 проводили российские офицеры, докажут собственную компетентность в нейтрализации любых воздушных угроз. Дело за малым — дождаться официальной реакции израильского Минобороны, традиционно скрывающего даже факты нанесения авиационных ударов как по приграничным районам, так и по объектам в глубине сирийской территории.