США наказали Турцию за покупку С-400

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США наказали Турцию за покупку С-400

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Фото: © Wikimedia Commons

Американские производители лишили турецкий концерн двигателей для боевых вертолётов.

США сознательно задержали поставку в Турцию вертолётных двигателей CTS800, которыми планировалось оснащать вертолёты T129 Atak. Как сообщает ТАСС, из-за этого Турция задержит поставку боевых вертолётов в рамках двухстороннего контракта с Пакистаном.

Отмечается, что поставка 30 единиц Т129 задержится минимум на полгода, а турецкий концерн Turkish Aerospace Industries в данный момент тщательно изучает вопрос ремоторизации вертолётов. В частности, TAI рассматривает закупку двигателей западноевропейского производства. Кроме того, на вертолёты могут быть установлены двигатели китайского производства.

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