Хроника удара. Что известно о ночном нападении Израиля на Сирию

Перехват ракет в пригороде Дамаска и возможное уничтожение израильского самолёта породили большое количество слухов. Лайф разбирался, что известно о ночном происшествии.

Телеканал Al-Arabia сообщил о том, что воздушные удары, о которых глубокой ночью 30 ноября писал ряд СМИ, проводили ВВС Израиля. При этом целями удара могли стать военные и промышленные объекты близ Дамаска, контроль над которыми осуществляют про-сирийские иранские отряды. Ранее Лайф сообщал, что одна из целей удара находилась рядом с населённым пунктом аль-Кисва, южнее Дамаска. Позднее агентство Al Masdar сообщило о том, что сирийские системы ПВО работали по воздушным целям не только в районе Дамаска, но и рядом с городом Эль-Кунейтра.

#BREAKING: Video recorded an hour ago shows self-destruction of a surface to air missile of #Syria Arab Air Defense Force over #Damascus. Probably a 57E6 of Pantsir-S1 SAM system. pic.twitter.com/8fA1Bdbzhn — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 29 ноября 2018 г.

Практически сразу после поступления первых сообщений об отражении авиаудара РИА "Новости" сообщило о том, что сирийским войскам ПВО удалось уничтожить израильский военный самолёт и четыре ракеты, прежде чем они достигли целей. Согласно ряду сообщений сирийских источников, для отражения воздушного нападения могли быть задействованы российские комплексы С-300 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

بالفيديو | الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاهداف معادية في أجواء البلاد

رابط يوتيوب: https://t.co/UsdEOWxQhe#الإعلام_الحربي_المركزي pic.twitter.com/mcIpBx5kIb — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military3) 29 ноября 2018 г.

Официальный Дамаск пока не сообщает, какие зенитные комплексы были задействованы для отражения атаки. Не сообщается также и тип истребителей, предположительно, задействованных ВВС Израиля для нанесения удара.

При этом командование ЦАХАЛ на данный момент не подтверждает ни факт нанесения удара, ни присутствия авиации рядом с воздушным пространством, ни потерю истребителя. Ряд сирийских источников при этом утверждают, что "один из объектов" удалось сбить над Голанскими высотами.

#IDF says all reports of an #Israeli plane being hit by #Syrian air defense are false. Confirms that one projectile has fallen in open territory in the #GolanHeights, still unclear if it fell on the Syrian or Israeli side — Anna Ahronheim (@AAhronheim) 29 ноября 2018 г.

Авиационный удар израильских ВВС ночью 30 ноября стал первым рейдом в глубь сирийского воздушного пространства после переброски в САР российских комплексов ПВО С-300. Ранее издание Newsweek сообщало, что израильский министр разведки Исраэль Кац заявлял о двухстах ударах израильской авиации по Сирии на протяжении двух лет.

Несмотря на то, что агентство РИА "Новости" официально принесло извинения за публикацию сообщения об уничтожении израильского военного самолёта связи с опровержением источником, ряд источников утверждает, что стрельба сирийских ПВО могла быть связана с проверкой боевых характеристик обороны Сирии израильской авиацией. Подобный прецедент уже имеется — в 2015 году агентство Reuters сообщало о том, что в рамках совместных учений израильские летчики изучали боевые возможности комплексов С-300, закупленных и принятых на вооружение в Греции. Издание отмечало, что подобные тренировки могли проводиться и ранее — в 2010 и 2012 годах.