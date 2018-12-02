Ловец снарядов. Почему комплексы "Пенициллин" беспокоят американских военных

В России завершились испытания нового комплекса артиллерийской разведки, который в ближайшее время может заступить на боевое дежурство. По мнению американских военных экспертов, комплекс несёт серьёзную угрозу для тяжёлой артиллерии НАТО.

Стрельба за горизонт

Артиллерия противника всегда считалась одним из самых опасных средств ведения войны, и к борьбе с ней всегда привлекались значительные силы — от самолётов-разведчиков до спутников. Значительного прогресса в этом отношении удалось добиться к середине 70-х, кода небольшие радиолокаторы военным удалось адаптировать для обнаружения таких же небольших целей — мин и артиллерийских снарядов. Уникальная система решала не только задачу оповещения при начале обстрела позиций противником, но и была способна обнаруживать вероятную точку, откуда противник мог вести обстрел. К началу 80-х эту задачу решили на новом технологическом уровне — американские военные создали относительно мобильную контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36, которая позволяла быстро определять координаты цели с высокой точностью.

Правда, американцы почти сразу оказались в позиции догоняющих — в СССР ещё в конце 70-х в серийное производство поступил комплекс артиллерийской разведки "Рысь", значительно превосходивший американские средства разведки по всем характеристикам. Главной особенностью комплекса стало шасси — от идеи буксируемой РЛС отказались практически сразу, а массивный радиолокационный "фонарь", способный определить координаты пуска ракеты или снаряда, поставили на шасси бронетранспортёра МТ-ЛБ. Комплекс "Рысь" даже успел повоевать в Афганистане, где концепция "ранней засечки обстрела" доказала полную жизнеспособность.

Пылинка в небе

Проблема обнаружения небольших целей, особенно артиллерийских мин небольшого калибра, долгое время не решалась из-за отсутствия аппаратно-вычислительного комплекса, который мог бы связать воедино чувствительную РЛС и артиллерийские расчеты. Сама суть работы такого комплекса заключается в обработке информации, полученной с помощью отражения обычного радиосигнала от снарядов или ракет. Однако в НПП "Стрела" и привлечённым к работе профильным КБ, создавшим радиоприборы, удалось создать систему с уникальной базой данных, способную не только отслеживать место начала обстрела. К моменту начала серийного производства автоматика комплекса "Рысь" не только могла определять место пуска ракеты или позицию вражеской артбатареи, но и сверяла выпущенные противником снаряды с базой данных, после чего выдавала точные данные о противнике.

Автоматизацию процессов определения-передачи данных до абсолютного уровня довели уже в России. В конце 90-х — начале 2000-х в Российской армии появился "Зоопарк-1" — комплекс контрбатарейной борьбы, построенный по новой архитектуре. Кроме расширенной базы данных, РЛС оказалась способна отслеживать и определять даже тактические ракеты малой дальности, а позиции пусковых установок благодаря новой электроники начали определяться с точностью до пяти метров. Комплекс был принят на вооружение Российской армии в 2007 году и уже тогда приковал к себе внимание американских специалистов. Особенностью версии комплекса "Зоопарк-1М", представленной в 2013 году, стал ещё более производительный компьютер, который позволяет операторам определять координаты противника даже при массированном обстреле. При этом "Зоопарк" в составе артиллерийских батарей выступает как система управления огнём, которая позволяет отслеживать противника и автоматически наводить на его позиции собственную артиллерию. При этом главными достоинствами комплекса стали небольшое время развёртывания — всего пять минут и большая дальность работы — до 45 километров.

Военный антибиотик

Новейший российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин" — новейшее средство для борьбы с любой "стреляющей" техникой противника на дальних дистанциях. В случае с новейшим комплексом имеет место и пересмотренный подход к созданию таких систем — кроме РЛС, обнаружение целей осуществляют оптические, звуковые и даже сейсмические станции контроля обстановки. Автоматика комплекса настроена таким образом, что на определение координат источника обстрела требуется всего 5 секунд, после чего данные вносятся в электронную карту и ещё через 20 секунд к противнику отправляется ракета или артиллерийский снаряд. Внимание к российским комплексам со стороны американских военных в этом отношении вполне понятно — только в России существует полностью автоматизированная высоко защищённая система распознавания целей, способная "на передке" без дополнительной помощи.

Американский подход к созданию таких комплексов не меняется более 30 лет, и такая беспечность начала приносить первые "плоды". Правда, пострадали от этого не американские, а украинские военные, получившие станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 Firefinder в рамках военной помощи от Соединённых Штатов. Эффективно работать с этими комплексами ВСУ так и не научились, а переносные станции для засечки артиллерии и минометов AN-TPQ-48 и вовсе были захвачены ополченцами ДНР в Дебальцево. При этом сухопутные войска ВС РФ продолжают движение в сторону автоматизации всех процессов обнаружения и ответных действий — кроме комплексов "Зоопарк-1М" и "Пенициллин", у российских военных есть комплексы "Подлёт-К1", способные обнаруживать даже малозаметные крылатые ракеты. Сами военные отмечают, что такой арсенал позволяет реагировать на угрозы любого типа в любое время суток.