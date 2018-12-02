Ловец снарядов. Почему комплексы "Пенициллин" беспокоят американских военных

Стрельба за горизонт
Артиллерия противника всегда считалась одним из самых опасных средств ведения войны, и к борьбе с ней всегда привлекались значительные силы — от самолётов-разведчиков до спутников. Значительного прогресса в этом отношении удалось добиться к середине 70-х, кода небольшие радиолокаторы военным удалось адаптировать для обнаружения таких же небольших целей — мин и артиллерийских снарядов. Уникальная система решала не только задачу оповещения при начале обстрела позиций противником, но и была способна обнаруживать вероятную точку, откуда противник мог вести обстрел. К началу 80-х эту задачу решили на новом технологическом уровне — американские военные создали относительно мобильную контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36, которая позволяла быстро определять координаты цели с высокой точностью.
Правда, американцы почти сразу оказались в позиции догоняющих — в СССР ещё в конце 70-х в серийное производство поступил комплекс артиллерийской разведки "Рысь", значительно превосходивший американские средства разведки по всем характеристикам. Главной особенностью комплекса стало шасси — от идеи буксируемой РЛС отказались практически сразу, а массивный радиолокационный "фонарь", способный определить координаты пуска ракеты или снаряда, поставили на шасси бронетранспортёра МТ-ЛБ. Комплекс "Рысь" даже успел повоевать в Афганистане, где концепция "ранней засечки обстрела" доказала полную жизнеспособность.
Пылинка в небе
Проблема обнаружения небольших целей, особенно артиллерийских мин небольшого калибра, долгое время не решалась из-за отсутствия аппаратно-вычислительного комплекса, который мог бы связать воедино чувствительную РЛС и артиллерийские расчеты. Сама суть работы такого комплекса заключается в обработке информации, полученной с помощью отражения обычного радиосигнала от снарядов или ракет. Однако в НПП "Стрела" и привлечённым к работе профильным КБ, создавшим радиоприборы, удалось создать систему с уникальной базой данных, способную не только отслеживать место начала обстрела. К моменту начала серийного производства автоматика комплекса "Рысь" не только могла определять место пуска ракеты или позицию вражеской артбатареи, но и сверяла выпущенные противником снаряды с базой данных, после чего выдавала точные данные о противнике.
Автоматизацию процессов определения-передачи данных до абсолютного уровня довели уже в России. В конце 90-х — начале 2000-х в Российской армии появился "Зоопарк-1" — комплекс контрбатарейной борьбы, построенный по новой архитектуре. Кроме расширенной базы данных, РЛС оказалась способна отслеживать и определять даже тактические ракеты малой дальности, а позиции пусковых установок благодаря новой электроники начали определяться с точностью до пяти метров. Комплекс был принят на вооружение Российской армии в 2007 году и уже тогда приковал к себе внимание американских специалистов. Особенностью версии комплекса "Зоопарк-1М", представленной в 2013 году, стал ещё более производительный компьютер, который позволяет операторам определять координаты противника даже при массированном обстреле. При этом "Зоопарк" в составе артиллерийских батарей выступает как система управления огнём, которая позволяет отслеживать противника и автоматически наводить на его позиции собственную артиллерию. При этом главными достоинствами комплекса стали небольшое время развёртывания — всего пять минут и большая дальность работы — до 45 километров.
Военный антибиотик
Новейший российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин" — новейшее средство для борьбы с любой "стреляющей" техникой противника на дальних дистанциях. В случае с новейшим комплексом имеет место и пересмотренный подход к созданию таких систем — кроме РЛС, обнаружение целей осуществляют оптические, звуковые и даже сейсмические станции контроля обстановки. Автоматика комплекса настроена таким образом, что на определение координат источника обстрела требуется всего 5 секунд, после чего данные вносятся в электронную карту и ещё через 20 секунд к противнику отправляется ракета или артиллерийский снаряд. Внимание к российским комплексам со стороны американских военных в этом отношении вполне понятно — только в России существует полностью автоматизированная высоко защищённая система распознавания целей, способная "на передке" без дополнительной помощи.
Американский подход к созданию таких комплексов не меняется более 30 лет, и такая беспечность начала приносить первые "плоды". Правда, пострадали от этого не американские, а украинские военные, получившие станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 Firefinder в рамках военной помощи от Соединённых Штатов. Эффективно работать с этими комплексами ВСУ так и не научились, а переносные станции для засечки артиллерии и минометов AN-TPQ-48 и вовсе были захвачены ополченцами ДНР в Дебальцево. При этом сухопутные войска ВС РФ продолжают движение в сторону автоматизации всех процессов обнаружения и ответных действий — кроме комплексов "Зоопарк-1М" и "Пенициллин", у российских военных есть комплексы "Подлёт-К1", способные обнаруживать даже малозаметные крылатые ракеты. Сами военные отмечают, что такой арсенал позволяет реагировать на угрозы любого типа в любое время суток.
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