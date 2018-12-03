Истребитель F-35 получит лазерную пушку

Американские эксперты говорят, что этой перспективной машине такое оружие требуется для "войны будущего".

Американский военный эксперт Крис Осборн сообщил, что к 2021 году могут пройти первые испытания прототипа воздушного высокоэнергетического лазера, носителем которого, вероятно, станет истребитель F-35. Как сообщает журнал The National Interest, разработчики надеются значительно повысить эффективность установки и планируют достичь пиковой мощности в 100 киловатт.

Отмечается, что первые испытания могут пройти на более крупных транспортных самолётах С-17 и С-130, однако конечной целью программы является создание миниатюрной лазерной пушки. Учёные из Института аэрокосмических исследований Митчелла сообщают, что платформа с лазерным оружием может быть адаптирована как для пилотируемой истребительной авиации, так и для беспилотных аппаратов, способных действовать в самых сложных условиях.