Убийца континентов. Новейшая подлодка "Борей-А" вышла на испытания

Атомный подводный крейсер стратегического назначения с заводским номером 204 стал головным кораблём нового проекта.

Как сообщает военный блог BMPD, головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 "Борей-А" совершил первый выход в море в рамках заводских испытаний. Отмечается, что сдача подводного крейсера "Князь Владимир" флоту намечена на 2019 год.

Подводные лодки типа "Борей" — основа морского компонента Сил ядерного сдерживания. Сообщается, что к 2028 году на заводе "Севмаш" будут построены ещё две подлодки проекта 955А "Борей-А", а общее количество субмарин при этом увеличится до 10. Кроме торпедных аппаратов подводные лодки вооружены уникальным гидроакустическим комплексом. Кроме того, на борту каждой субмарины находится по 16 ракет "Булава" с дальностью полёта до девяти с половиной тысяч километров.