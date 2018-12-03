Русский "Мистраль". В России появятся новые универсальные десантные корабли

Корабли нового типа будут создаваться как мультизадачные суда, способные выполнять разные боевые миссии.

Президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что в России разработан проект универсальных боевых кораблей с модульными надстройками, которые смогут трансформироваться для выполнения четырёх разных целей. Как сообщает ТАСС, глава ОСК отметил, что "корабли этого типа смогут служить четырём различным целям".

Детали конструкции и другие характеристики кораблей нового типа не раскрываются, однако Рахманов отметил, что "это будет идентичный пароход в его носовой части и ниже ватерлинии, но со специализированными надстройками, которые предусматриваются для выполнения различных боевых задач".