Русский "Мистраль". В России появятся новые универсальные десантные корабли

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Русский "Мистраль". В России появятся новые универсальные десантные корабли

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Фото: © flickr.com/NATO North Atlantic Treaty Organization

Корабли нового типа будут создаваться как мультизадачные суда, способные выполнять разные боевые миссии.

Президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что в России разработан проект универсальных боевых кораблей с модульными надстройками, которые смогут трансформироваться для выполнения четырёх разных целей. Как сообщает ТАСС, глава ОСК отметил, что "корабли этого типа смогут служить четырём различным целям".

Детали конструкции и другие характеристики кораблей нового типа не раскрываются, однако Рахманов отметил, что "это будет идентичный пароход в его носовой части и ниже ватерлинии, но со специализированными надстройками, которые предусматриваются для выполнения различных боевых задач".

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