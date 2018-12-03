Армия США разрабатывает полностью автономного боевого робота

Машина сможет сама принимать решения об атаке противника и будет "прикрывать" человека на поле боя.

Центр исследований и разработок в области связи и электроники Армии США (CERDEC) разрабатывает роботизированную и полностью автономную боевую машину на базе одной из бронемашин, принятых на вооружение в сухопутных войсках Армии США. Как отмечает C4ISRNET, новая боевая машина будет действовать чуть впереди от основных сил и в случае необходимости первой вступать в бой.

Как отмечают американские военные, новая машина может появиться в войсках уже в 2026 году, а её появление позволит облегчить выполнение боевых задач, которые обычно выполняют бронетанковые соединения, в составе которых находятся танки и БМП. Кроме боя при контакте с противником новая боевая машина будет интегрирована в единую информационную систему, через которую автоматика будет передавать данные о ходе боя солдатам.

Ориентироваться в пространстве машина будет с помощью датчиков LIDAR и других систем, построенных на основе высокочувствительных датчиков. Обрабатывать всю входящую информацию и применять оружие будет специально написанная для этого нейросеть, способная обучаться и выбирать наиболее эффективный способ ведения боя. Ранее Лайф сообщал, что в России на базе танка Т-72 создаётся роботизированная машина. Также стало известно, что "Уралвагонзавод" испытал беспилотного "убийцу танков".