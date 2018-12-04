Российский "летающий танк" испытают в 2019 году

"Спрут-СДМ1" сможет поражать не только танки, но и любую наземную технику противника в зоне досягаемости.

Государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25М "Спрут-СДМ1" с новым двигателем, бронированием и системой управления огнём начнутся в 2019 году. Как сообщает телеканал "Звезда", перед принятием на вооружение Воздушно-десантных войск машина пройдёт государственные испытания сразу на нескольких полигонах.

В Минобороны отмечают, что новая самоходная пушка стала одной из первых современных разработок, созданных в интересах артиллерийских и противотанковых подразделений ВДВ. Сообщается, что благодаря орудию 2А75М "Спрут-СДМ1" может сравниться по своим боевым характеристикам с основными боевыми танками Т-72 и Т-90.