Разрушители бункеров. Вертолёты Ми-28 и Ка-52 превратят в бомбардировщики

Ударные вертолёты армейской авиации ВКС получат тяжёлые фугасные авиационные бомбы.

Минобороны России изменило подход к оснащению вертолётов Ка-52 и Ми-28 средствами поражения — теперь наряду с управляемым и неуправляемым вооружением ударные машины будут оснащаться тяжёлыми авиабомбами, использование которых на вертолётах этого типа ранее считалось невозможным. Как сообщают "Известия", только в ближайшие два года для применения авиабомб будут модернизированы 22 вертолёта.

Новые машины будут сразу же отправлены в СВВАУЛ — филиал военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина". Отмечается, что решение об установке тяжёлых ФАБ было принято по итогам боевого применения армейской авиации в Сирии. Модернизированные вертолёты получат специальный балочный держатель, который обычно устанавливается на истребители Су-30, Су-35 и МиГ-29. Эта система позволяет "возить" авиабомбы различного калибра, включая ФАБ-500.

Ранее Лайф писал, что вертолёты Ка-52 и Ми-28 смогут уничтожать противника даже в особо прочных укрытиях. Для уничтожения живой силы противника в бункерах, бетонных зданиях и укреплениях в состав вооружения винтокрылых машин войдут неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-13ДФ. Кроме того, Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) завершила разработку двигателя для ударного вертолёта Ми-28НМ "Ночной охотник", который значительно повысит его боевые возможности, а на базе ударного вертолёта Ка-52 планируется создание сверхскоростного вертолёта.