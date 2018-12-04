АПЛ "Северодвинск" провела боевые стрельбы в Баренцевом море

В Минобороны отмечают, что все задачи учений выполнены, а полигонные цели поражены.

Начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга сообщил, что атомная подводная лодка Северного флота "Северодвинск" выполнила стрельбы крылатой ракетой морского базирования "Калибр" в Баренцевом море. Как сообщает РИА "Новости", боевое упражнение выполнялось из надводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море

Сообщается, что пуск ракеты был произведён по полигону Чижа в Архангельской области. Отдельно отмечается, что расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составило более 700 километров. По данным объективного контроля на полигоне, стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полётных и технических параметров.

К-560 "Северодвинск" — головной корабль проекта 885 "Ясень". В состав вооружения многоцелевой подводной лодки может входить до 32 крылатых ракет "Оникс" или "Калибр-ПЛ" с дальностью пуска до нескольких тысяч километров. Головной корабль проекта был спущен на воду в 2010 году.