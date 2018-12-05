Россия повышает возможности ядерных сил из-за системы ПРО США

Об этом на брифинге для военных атташе зарубежных государств заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

В рамках брифинга начальник Генштаба ВС РФ сообщил о перевооружении РВСН на ракетные комплексы "Ярс", отметив также, что попутно ведётся работа по серийному производству комплексов "Авангард", сообщает ТАСС. Герасимов отметил, что боевые возможности наземных стратегических ядерных сил повышались в условиях наращивания США глобальной системы противоракетной обороны.

Ранее Лайф сообщал, что в состав системы предупреждения о ракетном нападении вошёл уникальный объект — РЛС "Контейнер-1", опытно-боевое применение которой началось в Мордовии. Также стало известно, что в Крыму появится "противоядерный" радиолокатор дальнего обнаружения "Воронеж-М". О том, как Россия может нейтрализовать ракетно-ядерный потенциал США в ходе ответно-встречного ядерного удара, читайте в нашем материале "Только пыль останется. Как Россия ответит на ядерный удар".