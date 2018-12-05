Минобороны России показало кадры развёртывания боевого лазера "Пересвет"

Ранее оборонное ведомство сообщило о начале опытно-боевой эксплуатации лазерного комплекса.

В Минобороны России отмечают, что лазерные комплексы "Пересвет", основанные на новых физических принципах, заступили на опытно-боевое дежурство 1 декабря 2018 года. Кадры с развёртыванием комплексов опубликованы оборонным ведомством на YouTube. Отмечается, что оснащение комплексами "Пересвет" начато с 2017 года в рамках государственной программы вооружений. С поступлением в войска лазерных комплексов организовано их освоение личным составом и слаживание боевых расчётов.

Сообщается, что личный состав подразделений, на вооружении которых находится это новейшее оружие, прошёл переподготовку на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и на предприятиях промышленности, где приобрёл необходимые теоретические знания и практические навыки. В ходе освоения этого современного вооружения боевыми расчётами лазерных комплексов отработаны действия на технике с выполнением мероприятий развёртывания и подготовки их к применению.