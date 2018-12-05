Командира эскадрильи ВВС США уволили за нарисованные в небе пенисы

Подполковник ВВС США рисовал "художества" не дома, а в воздушном пространстве Катара.

Издание Airforcetimes сообщает, что подполковник ВВС США Пол Гуссен снят с должности командира 69-й бомбардировочной эскадрильи "в связи с утратой доверия и неспособностью поддерживать профессиональную атмосферу в коллективе". Поводом для увольнения стали полёты американских лётчиков в небе над Катаром с сентября 2017 года по апрель 2018-го. Экипажи бомбардировщиков, задействованных для налётов на позиции боевиков в Сирии и Ираке, выстраивали стратегические бомбардировщики B-52 Stratfortress таким образом, что на экране системы CONECT, отображающей перемещения воздушных судов, рисовались изображения пенисов.

Лётчики и наземный персонал делали скриншоты забавных картинок и пересылали их коллегам. Один из лётчиков и "сдал" сослуживцев сначала военной полиции, а затем и следствию. Теперь командир эскадрильи и несколько его подчинённых сняты с должностей и уволены, а в отношении остальных проводится экстренная проверка. Сообщается, что за время воздушных ударов по позициям террористов самолёты эскадрильи выполнили не менее 830 боевых вылетов. Год назад Лайф писал о другом крупном скандале в ВМС США. Офицеры ВМС США меняли секретную информацию на оргии с проститутками и сигары. Ущерб от действий гражданского подрядчика Леонарда Гленна Фрэнсиса оценили в несколько десятков миллионов долларов.