МИД РФ не исключает применения химического оружия украинской армией в Донбассе

Такая провокация, по словам представителя МИД Марии Захаровой, может привести к тяжёлым последствиям.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не исключает возможности совершения украинскими силовиками в Донбассе провокаций, в том числе и с использованием химических отравляющих веществ. Как сообщает РИА "Новости", информация о возможности совершения украинскими силовиками в Донбассе провокаций различного уровня и масштаба, в том числе и с использованием химических отравляющих веществ, не может не вызывать озабоченности.

Захарова отметила, что такие действия могут привести к жертвам среди мирного населения и противоречат не только минским соглашениям, но и международным договорённостям о запрете и ограничении оружия массового поражения. Ранее Лайф сообщал, что вечером 24 ноября боевики, находившиеся в зоне деэскалации в Идлибе, обстреляли жилые районы города Алеппо снарядами с отравляющим веществом. После атаки 107 мирных жителей были доставлены в больницы с симптомами отравления.