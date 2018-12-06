В США узнали про "суперпушку" для российского спецназа

Теперь американские эксперты пытаются понять, насколько возрастёт эффективность специальных подразделений.

Американский военный эксперт Майк Епископос считает, что штурмовой вариант автомата АШ-12 позволит подразделениям специального назначения ещё эффективнее работать в условиях как ограниченного пространства, так и на средних дистанциях. Как отмечает журнал The National Interest, автомат АШ-12 входит в состав штурмового автоматического комплекса ШАК-12 и отличается от любого другого оружия применяемым боеприпасом.

Вместо патронов калибра 7,62х39 и 5,45х39 мм, применяемых в автоматах Калашникова, АШ-12 "питается" боеприпасами калибра 12,7х55 мм. Эти пули, как отмечают американские эксперты, могут нейтрализовать противника даже через толстые стены. При этом в составе комплекса могут применяться как бронебойные боеприпасы, так и патроны, адаптированные под стрельбу с глушителем.

АШ-12 — российский крупнокалиберный штурмовой автомат, созданный тульским ЦКИБ СОО в интересах подразделений ЦСН ФСБ России в дополнение к снайперской винтовке ВССК. Используется подразделениями специального назначения с 2011 года.