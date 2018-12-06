Украинских нацистов уравняли в правах с ветеранами Великой Отечественной

Соответствующий документ был принят в ходе заседания депутатов Верховной рады Украины.

Верховная рада Украины официально приравняла членов ОУН* и УПА* к ветеранам Великой Отечественной войны. О документе о наделении членов националистических организаций статусом участника боевых действий сообщает "112 Украина". По данным СМИ, за документ проголосовали 236 депутатов при необходимых 226 голосах.

Сообщается, что участниками боевых действий также будут признаны члены Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца, а также других националистических организаций, включая членов Украинской народной революционной армии (УНРА). Отдельно СМИ отмечают, что участниками боевых действий будут признаны националисты, "не совершавшие преступления против мира и человечества".

* Действия организаций запрещены на территории РФ Верховным судом.