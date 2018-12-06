Индия арендует у России второго "убийцу авианосцев"

Как отмечают СМИ, аренда на срок до 10 лет может обойтись индийским военным в $3,3 млрд.

Издание Idia Today сообщает, что ВМС Индии могут взять в аренду атомную многоцелевую подводную лодку, главное предназначение которой — борьба с авианосцами и другими боевыми кораблями противника. В настоящее время ВМС Индии используют другую российскую подлодку "Нерпа" проекта 971И "Щука-Б". АПЛ была взята в аренду на 10 лет в 2011 году, а сумма контракта, включая расходы на обслуживание, составила $2,5 млрд.

Сообщается, что новая "Щука-Б" может быть выбрана из двух АПЛ, в данный момент проходящих глубокую модернизацию на судоремонтном заводе "Звёздочка" в Северодвинске. Срок аренды не уточняется, однако сумма уже известна — аренда второй подлодки обойдётся Индии в $3,3 млрд. Ранее Лайф писал, что американские военные эксперты опубликовали вероятную схему атомной подводной лодки с глубоководным ударным комплексом "Посейдон".